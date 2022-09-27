Акции VK потеряли 20% после удаления приложений компании из AppStore

После того, как 25 сентября AppStore удалил приложение российского картографического сервиса «2ГИС», аналогичная участь постигла VK и все его продукты, а именно VK Музыка, VK Клипы, VK Мессенджер, VK Play и VK Админ. Почта Mail.ru также исчезла из магазина приложений для устройств американской компании Apple.

На фоне появления этих новостей акции VK существенно подешевели - более чем на 20%.

В магазине приложений Google Play VK по-прежнему доступен. Но даже после его удаления россияне смогут свободно скачивать сервисы VK в российском магазине приложений RuStore.

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