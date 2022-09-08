Адвокат Алешкин объяснил, почему Разин никогда не получит права на песни «Ласкового мая»

Как добавил Алешкин, никаких документов в апелляции предоставить уже нельзя. Он не видит особых перспектив для Разина в этой истории. Оснований для пересмотра решения нет. Разин, как думает Алешкин, должен признать очевидное. Все права достанутся сыну Шатунова Дэннису, и он, если захочет, будет петь композиции отца, сообщает kp.ru.

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Напомним, что Разин и Шатунов в последние годы воевали за творческое наследие «Ласкового мая». Возможно, именно это и подорвало здоровье музыканта.