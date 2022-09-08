Адвокат Алешкин объяснил, почему Разин никогда не получит права на песни «Ласкового мая»

Адвокат Андрей Алешкин заявил, что продюсер Андрей Разин, скорее всего, никогда не получит права на песни «Ласкового мая», потому что суд первой инстанции уличил его в недобросовестности.
«Принцип добросовестности в гражданском праве имеет ключевое значение. Поскольку договор, который продюсер предоставил в суд первой инстанции, был признан поддельным, здесь этот принцип нарушен. Исходя из этого, удачи в апелляционной инстанции быть не может, поскольку в суд поступят те же самые материалы, которые ранее рассматривала первая инстанция».
Как добавил Алешкин, никаких документов в апелляции предоставить уже нельзя. Он не видит особых перспектив для Разина в этой истории. Оснований для пересмотра решения нет. Разин, как думает Алешкин, должен признать очевидное. Все права достанутся сыну Шатунова Дэннису, и он, если захочет, будет петь композиции отца, сообщает kp.ru.
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Напомним, что Разин и Шатунов в последние годы воевали за творческое наследие «Ласкового мая». Возможно, именно это и подорвало здоровье музыканта.