Абсолютно всем: пенсионеры получат максимальную прибавку в октябре

Максимальную прибавку к пенсии получат пожилые люди уже в октябре. Деньги выдадут и работающим, и неработающим пенсионерам.
По словам пенсионного эксперта Анастасии Киреевой, главное условие – проживание в семье пенсионера иждивенца.
«Как правило, речь идет о детях. Если ребенок еще несовершеннолетний, никаких документов из учебного заведения предоставлять не нужно. Достаточно будет того факта, что ребенок живет вместе с пенсионером, а значит, находится у него на содержании. А если ребенку уже более 18 лет, но нет 23-х, нужно будет предъявить справку из вуза, что он учится на очном отделении», – рассказала Киреева PRIMPRESS.
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Примечательно, что прибавка за одного ребенка составляет чуть более 2400 рублей, что является рекордным показателем за все последние годы.