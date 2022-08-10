Абсолютно всем пенсионерам: деньги начислят уже 11 августа

Еще один приятный бонус для всех российских пенсионеров – и работающих, и неработающих. Уже 11 августа деньги получат те, кто ранее подавал заявление. Речь идет о тех пожилых людях, чьи доходы не дотягивают до определенного уровня.
«Сумма меняется каждый год, но сейчас она составляет 21 193 рубля. То есть если пенсия человека ниже, ему дадут доплату до этого уровня. Но для этого необходимо подать заявление в соцзащиту», – отметил пенсионный эксперт Сергей Власов PRIMPRESS.
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По его словам, при этом важно, чтобы пенсионер проживал в регионе не менее десяти лет, а также имел местную прописку. Выплаты начнут поступать уже 11 августа.