Абсолютно всем пенсионерам: деньги начислят уже 11 августа

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

По его словам, при этом важно, чтобы пенсионер проживал в регионе не менее десяти лет, а также имел местную прописку. Выплаты начнут поступать уже 11 августа.