Абсолютно аномально: синоптики резко изменили прогноз на неделю

Метеорологи огорчили россиян неожиданным изменением прогноза на следующую неделю. По словам специалистов Gismeteo, во многих регионах погода буквально сойдет с ума и станет совершенно аномальной для середины августа.

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Как сообщил портал PRIMPRESS, почти всю Сибирь ждет резкое похолодание. Например, в Томске в понедельник воздух прогреется до 16 градусов, а уже во вторник температура резко упадет до 9 и начнутся сильные дожди.

Холодно будет и в Новосибирске. Там столбики термометров опустятся с 26 до 15-16 градусов. По ночам температура будет доходить всего до 6 градусов, что соответствует климатической норме октября, а не августа.

Жителей и гостей Юга России тоже ждут неприятные сюрпризы. Правда, в виде аномальной жары. В Краснодаре синоптики прогнозируют повышение температуры до 38-40 градусов с грозовыми дождями.