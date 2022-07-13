Абхазия стала спасительницей для россиян! Она сдержит цены и решит проблему дефицита импорта

Через морские порты страны на отечественный рынок будет поставляться параллельный импорт.
Абхазия.

Абхазия. Фото: Global Look Press

Абхазия заявила, что готова стать площадкой параллельного импорта товаров в Россию. Для этого у республики есть два порта, через которые она имеет доступ в другие государства.

Больше интересных новостей в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

При этом страна не боится усугубления ситуации для себя, сообщил президент Абхазии Аслан Бжания.

Отметим, что в России возможность параллельного импорта узаконена на государственном уровне. Это позволяет сдерживать цены и решать проблему с дефицитом зарубежной продукции.

Смотрите также:

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  