96-летнюю Елизавету II доставили в хоспис

О том, что королева Великобритании Елизавета II совсем плоха, слухи ходят давно — все-таки монаршей особе уже 96 лет и это неизбежно.

Кроме того, в последний год она действительно периодически отказывается участвовать в мероприятиях, на которых появлялась всегда.

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Однако накануне Елизавета доказала публике, что еще способна выполнять свои обязанности, посетив открытие нового здания хосписа в Мейденхеде в компании дочери принцессы Анны.

Как пишут английские таблоиды, королева хоть и использовала трость для ходьбы, выглядела здоровой, бодрой и веселой.

Источник: Express.