76% российских вузов повысили стоимость обучения

В России 76% высших учебных заведений повысили цены на обучение для первокурсников в 2022–2023 учебном году.

В среднем стоимость программ бакалавриата поднялась на 4%, сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Минобрнауки.

Стоимость обучения в вузах для второкурсников, третьекурсников и старшекурсников увеличилась в более чем в половине институтов и университетов России. Однако эта сумма не превышает уровня инфляции.