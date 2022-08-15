76% российских вузов повысили стоимость обучения

В России 76% высших учебных заведений повысили цены на обучение для первокурсников в 2022–2023 учебном году.
В среднем стоимость программ бакалавриата поднялась на 4%, сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Минобрнауки.
Стоимость обучения в вузах для второкурсников, третьекурсников и старшекурсников увеличилась в более чем в половине институтов и университетов России. Однако эта сумма не превышает уровня инфляции.
Отмечается, что этой весной замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев заявлял, что высшие учебные заведения РФ не станут поднимать цены на обучение для первых курсов в 2022–2023 учебном году.