448 маршрутов подешевеют: путешествия по стране стали еще доступнее для россиян

Отмечается, что путешествия по стране станут еще доступнее для россиян — так, согласно заявкам перевозчиков, увеличена частота и количество планируемых к выполнению рейсов. Пока направления новых субсидируемых маршрутов не раскрываются.

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По результатам отбора ведомство заключит соглашение о предоставлении субсидий с «Ижавиа», а также расширит субсидирование межрегиональных полетов «Ангары», «Сибири», «Аэрофлота», «АК НордСтар», «Смартавиа», «ИрАэро», «ЯМАЛ», «Ютэйр» и других авиакомпаний, сообщается на сайте Росавиации.