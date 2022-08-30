448 маршрутов подешевеют: путешествия по стране стали еще доступнее для россиян

В этом году попасть в Доминикану и на Кубу стало проблематично, так как закрыли небо для российских самолетов над Европой. Также увеличилось время полета в Турцию, Египет и Дубай. А так как наступает бархатный сезон, многие стремятся провести отпуск в теплых краях. Также теперь стали доступнее перелеты по России.
Росавиация расширила программу субсидирования региональных полетов еще на 49 направлений, их общее число теперь составляет 448 маршрутов. Федеральное агентство воздушного транспорта объявило о результатах проведения отбора авиаперевозчиков, которые получат субсидии на перелеты в 2022 году.
Отмечается, что путешествия по стране станут еще доступнее для россиян — так, согласно заявкам перевозчиков, увеличена частота и количество планируемых к выполнению рейсов. Пока направления новых субсидируемых маршрутов не раскрываются.
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По результатам отбора ведомство заключит соглашение о предоставлении субсидий с «Ижавиа», а также расширит субсидирование межрегиональных полетов «Ангары», «Сибири», «Аэрофлота», «АК НордСтар», «Смартавиа», «ИрАэро», «ЯМАЛ», «Ютэйр» и других авиакомпаний, сообщается на сайте Росавиации.