4000 рублей на каждого: в августе поступят новые начисления на детей

Многих родителей школьников может порадовать эта новость.
Деньги.

Деньги. Фото: Global Look Press

Стало известно, что некоторые родители могут претендовать на дополнительные выплаты.

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Особую строку в бюджете предусмотрели в Ленинградской области, где начислят по 4 160 рублей на одного ребенка. Эти средства можно будет потратить на приобретение школьной формы, а также на другие принадлежности для учебы.

Чтобы получить данные средства, необходимо иметь статус многодетной семьи, проживать в Ленинградской области и иметь среднедушевой доход, не превышающий 35 тысяч рублей.

Источник: Peterburg2.

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