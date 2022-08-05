4000 рублей на каждого: в августе поступят новые начисления на детей

Стало известно, что некоторые родители могут претендовать на дополнительные выплаты.

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Особую строку в бюджете предусмотрели в Ленинградской области, где начислят по 4 160 рублей на одного ребенка. Эти средства можно будет потратить на приобретение школьной формы, а также на другие принадлежности для учебы.

Чтобы получить данные средства, необходимо иметь статус многодетной семьи, проживать в Ленинградской области и иметь среднедушевой доход, не превышающий 35 тысяч рублей.

Источник: Peterburg2.