4 сентября Wildberries преподнес неприятный сюрприз: покупатели и продавцы запомнят этот день надолго

Некогда дешевый онлайн-магазин теперь не радует своими расценками.
Wildberries

Wildberries. Фото: Global Look Press

Wildberries все меньше радует покупателей и продавцов товаров площадки. Недавно они ввели плату за возврат продукции в магазин, теперь если она не понравилась, придется раскошелиться на сумму от 70 до 150 рублей.

Кроме того, с 4 сентября 2022 года продавцы маркетплейса ощутили на себе повышение расценок на услуги, связанные с логистикой.

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И, поскольку продавцам придется нести дополнительные расходы, цены на товары тоже повысятся, сообщает портал akket.com.

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