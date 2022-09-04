4 сентября Wildberries преподнес неприятный сюрприз: покупатели и продавцы запомнят этот день надолго

Wildberries все меньше радует покупателей и продавцов товаров площадки. Недавно они ввели плату за возврат продукции в магазин, теперь если она не понравилась, придется раскошелиться на сумму от 70 до 150 рублей.

Кроме того, с 4 сентября 2022 года продавцы маркетплейса ощутили на себе повышение расценок на услуги, связанные с логистикой.

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