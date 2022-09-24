300 тысяч рублей: в Госдуму внесли законопроект о единовременной выплате для мобилизованных граждан

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Законопроектом регулируются меры государственной поддержки граждан РФ, призванных на военную службу по мобилизации в ВС РФ и членов их семей. Указанным категориям граждан также предлагается:

— Освободить от уплаты процентов по ипотечным и потребительским кредитам на период прохождения ими военной службы;

— Освободить от платы за жилые помещения и коммунальные услуги, взносов на капитальный ремонт, установленных жилищным законодательством РФ;

— Ежемесячное пособие на ребёнка выплачивается независимо от наличия права на иные виды государственных пособий гражданам, имеющим детей, установленные настоящим Федеральным законом и законами субъектов РФ. Размер пособия 6 тыс рублей на каждого ребёнка;

— Право на единовременное пособие (14 тыс руб) беременной жене гражданина РФ, призванного на военную службу по мобилизации в ВС РФ. Срок беременности - не менее 180 дней;

— Имеющим транспортные средства на время прохождения службы предоставить компенсацию в размере 50%от уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования.