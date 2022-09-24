300 тысяч рублей: в Госдуму внесли законопроект о единовременной выплате для мобилизованных граждан

В России была объявлена частичная мобилизация это осенью. В Военкоматах уже находятся те, кому вручили повестки. Ранее компания «Аэрофлот» сообщила, что полностью вернет деньги за купленные авиабилеты мобилизованным гражданам, если они были куплены до 21 сентября.
Также по указу Сергея Собянина, жители столицы, попавшие под призыв в рамках частичной мобилизации, будут дополнительно получать 50 тысяч рублей ежемесячно.
А теперь депутаты от «Единой России» и КПРФ внесли в Государственную думу законопроект о единовременной выплате в 300 тысяч рублей для граждан, которых призовут в рамках частичной мобилизации. Документ опубликован в электронной думской базе.
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Законопроектом регулируются меры государственной поддержки граждан РФ, призванных на военную службу по мобилизации в ВС РФ и членов их семей. Указанным категориям граждан также предлагается:
— Освободить от уплаты процентов по ипотечным и потребительским кредитам на период прохождения ими военной службы;
— Освободить от платы за жилые помещения и коммунальные услуги, взносов на капитальный ремонт, установленных жилищным законодательством РФ;
— Ежемесячное пособие на ребёнка выплачивается независимо от наличия права на иные виды государственных пособий гражданам, имеющим детей, установленные настоящим Федеральным законом и законами субъектов РФ. Размер пособия 6 тыс рублей на каждого ребёнка;
— Право на единовременное пособие (14 тыс руб) беременной жене гражданина РФ, призванного на военную службу по мобилизации в ВС РФ. Срок беременности - не менее 180 дней;
— Имеющим транспортные средства на время прохождения службы предоставить компенсацию в размере 50%от уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования.