2400 рублей ежемесячно: одна справка - и пенсионеры получат регулярную прибавку

Пенсионеры могут получить ощутимую прибавку к своей пенсии. Как это сделать, рассказал сайт Konkurent. Речь идет о ежемесячной надбавке за иждивенцев.

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Если пожилой россиянин содержит на иждивении детей или студентов, то он имеет право на ежемесячную надбавку к своей пенсии от ПФР. В этом году сумма составляет 2400 рублей. Важно, что подтвердить право на подобную надбавку нужно одной справкой, если иждивенец – студент в возрасте от 18 до 23 лет. Причем, получать деньги можно сразу за трех иждивенцев.