24 октября WhatsApp отключат на некоторых моделях смартфонов: список озвучен

Пользователи смартфонов с устаревшей версией ОС должны будут обновить свое устройство до указанной даты, в обратном случае они больше не смогут ни писать, ни звонить по WhatsApp.

Чтобы выполнить условие мессенджера, необходимо зайти в настройки iPhone, выбрать пункт «Основные», потом «Обновление ПО». Далее совершить загрузку как минимум двенадцатой версии операционной системы.

Отмечается, что мессенджер станет навсегда недоступным для смартфонов iPhone 5 и iPhone 5C, поскольку они уже не получают актуальных апдейтов iOS. Тут для продолжения работы с WhatsApp пользователям придется купить более современное устройство. Иных вариантов не предлагается.

Источник: WABetaInfo.