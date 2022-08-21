22 августа концентрация гари в Москве может увеличиться в полтора раза

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что станет с запахом гари, нависшим над Москвой, на следующей неделе 22-28 августа.
По его оценкам, концентрация гари от пожаров в понедельник и вторник может увеличиться в полтора раза по сравнению с утром воскресенья, 21 августа. После смены направления ветра воздух кардинально очистится только в пятницу, но дышать легче станет уже в четверг.
«Ветер начнет подкручивать ближе к южному в среду, а в четверг его направление и вовсе станет юго-западным, а значит, дышать станет легче. Но кардинально, на 180 градусов, ветровой режим сменится в пятницу, когда Москву-реку пересечет холодный атмосферный фронт, и воздушный поток будет направлен с северо-запада на юго-восток, благодаря чему воздух окончательно очистится от канцерогенов», - цитирует специалиста ТАСС.
По словам Тишковца, в центральной России из-за аномальной засухи сохраняется высокая пожароопасность. И в регионах, откуда происходит вынос воздушных масс, ситуация с пожарами только ухудшается.
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Добавим, что причиной нового смога в Москве стали возгорания в лесах Рязанской области. Москвичи начали испытывать неудобства с 17 августа.