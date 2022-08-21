22 августа концентрация гари в Москве может увеличиться в полтора раза

По словам Тишковца, в центральной России из-за аномальной засухи сохраняется высокая пожароопасность. И в регионах, откуда происходит вынос воздушных масс, ситуация с пожарами только ухудшается.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Добавим, что причиной нового смога в Москве стали возгорания в лесах Рязанской области. Москвичи начали испытывать неудобства с 17 августа.