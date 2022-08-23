21 тысяча, а малоимущим – еще больше: про какие выплаты к школе все говорят

В этом году семьям с детьми-школьниками не выплатили по 10 тысяч рублей, как это было предыдущие пару лет. Но люди успели привыкнуть к этим деньгам, так как помощь извне всегда снимает напряженность с семейного бюджета. Теперь же все говорят о ежегодной регулярной выплате, которую хотят ввести в Госдуме. Что это за деньги?

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Речь идет, действительно, о регулярном, то есть ежегодном начислении на всех школьников и даже студентов очных отделений вузов и профучреждений. Учредить ее предлагают депутаты Госдумы. Причем, семьи, признанные малоимущими, могут рассчитывать на больший размер выплаты к школе на каждого из детей.

«Для школьников предлагаем установить ежегодную выплату в размере 21 850 рублей. Причем для семей, признанных малоимущими, считаем правильным установить такую выплату в размере 34 679 рублей, включив в выплату дополнительно 12 829 рублей. Такие же выплаты необходимо предусмотреть для семей с детьми-студентами», - цитирует Сергея Миронова сайт URA.ru.

Если инициативу депутатов поддержат, то уже в следующем году семьи могут полагаться на поддержку государства.