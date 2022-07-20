20 июня произошел переломный момент на торгах! Рубль укрепился, а доллар упал

Российский рубль 20 июня вновь показал уверенную положительную динамику. В начале валютных торгов на Московской бирже он укрепился по отношению к доллару и евро (по сравнению с закрытием предыдущей сессии).

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

По данным на 10.04 утра по Москве, курс доллара ускорил снижение до 55,04 рубля, евро составил 56,2 рубля.

Отметим, директор лаборатории SberIndex Николай Корженевский считает, что евро в ближайшем будущем будет дешевле доллара и будет стоить около 90 центов. Ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков и вовсе полагает, что евро может опуститься до 80 центов.