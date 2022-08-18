20 000 единоразово: студентам рассказали, как получить выплату от государства

Российские студенты имеют право на выплату от государства, о которой сообщает сайт Konkurent. Речь идет о пособии в связи с рождением ребенка.

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Право получить деньги имеют студенты, обучающиеся на очном отделении высшего или профессионального заведения. В случае рождения ребенка им необходимо подать заявление в течение шести месяцев после появления малыша на свет. И тогда им государство выплатит 20 тыс 472 рубля. Пособие единоразовое, подлежит ежегодной индексации.