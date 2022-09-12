17 сентября — запомните эту дату! Центральный банк России принял важное решение для всех

Центробанк РФ уже 17 сентября может озвучить свое решение по ключевой ставке. Аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин полагает, что ставка может уменьшиться вплоть до 7,5% (сейчас 8%). Именно такая ставка уже заложена в цены ОФЗ.

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«В случае большего снижения ставки, а также сигнала о возможном продлении смягчения денежно-кредитной политики, кривая доходности ОФЗ может снизиться на 25–50 базисных пунктов», — пояснил Монастыршин.