15 июля на Солнце произошел взрыв! Выброс плазмы в виде змеи стремительно приближается к Земле

15 июля на Солнце произошел врыв, из-за чего часть солнечной плазмы отделилась и направилась в сторону Земли. По наблюдениям ученым, этот выброс плазмы внешне похож на змею и выглядит «бесподобно».

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Через несколько дней сгусток энергии достигнет земной атмосферы и вызовет магнитные бури с 23 июля, возможно, немного раньше или позже.

Надвигающиеся магнитные бури классифицированы знаком G1. Они вызывают незначительные колебания в энергосистеме и оказывает влияние на работу спутников.

Источник: РИА Новости со ссылкой на данные института РАН.