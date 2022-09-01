15 000 рублей: кто получит новое пособие от Пенсионного фонда 1 сентября

Уже 1 сентября новое пособие от Пенсионного фонда получат многие российские семьи. Его размер составит в среднем 15 000 рублей. При этом важно лишь одно условие.

Специалисты ПФР говорят, что пособия получат родители, у которых второму ребенку еще не исполнилось три года.