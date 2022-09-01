15 000 рублей: кто получит новое пособие от Пенсионного фонда 1 сентября

Уже 1 сентября новое пособие от Пенсионного фонда получат многие российские семьи. Его размер составит в среднем 15 000 рублей. При этом важно лишь одно условие.
Специалисты ПФР говорят, что пособия получат родители, у которых второму ребенку еще не исполнилось три года.
«Правом на такое пособие обладают только те семьи, у которых средний уровень дохода не выше двух прожиточных минимумов. Например, если семья состоит из трех человек, то есть одного родителя и двух детей, порог общих доходов должен быть не более 91 тысячи рублей в месяц. А если в семье два родителя и двое детей, предельный месячный доход составит уже около 121 тысячи рублей», - пишет PRIMPRESS.
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Добавим, деньги на карту придут уже в четверг, 1 сентября, если заявление было подано в августе.