14 июля Москву ожидает новая гроза

Днем, 14 июля, московские сотрудники МЧС опубликовали экстренное предупреждение о новой грозе.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 21:00 местами в Москве ожидается ливневый дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра порывами 12-17 м/с», - говорится в сообщении спасателей.

В связи с этим специалисты советуют жителям города быть более внимательными на дороге и просто на улице. При сильном ветре деревья, рекламные щиты и шаткие конструкции могут стать источниками серьезной опасности.

Так 10 июля во время урагана в столице погибли двое мужчин. Оба в результате падения деревьев.

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