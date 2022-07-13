13 июля стал знаковым для рубля! Отечественная валюта укрепилась, а евро фатально дешевеет!

Рубль в начале валютных торгов на Московской бирже 13 июля укрепился по отношению к доллару и евро по сравнению с закрытием предыдущей сессии.

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По данным на 10:10 по Москве, курс доллара снизился до 58,87 руб., евро — до 59,09 руб.

Как утверждают эксперты — директор лаборатории SberIndex Николай Корженевский, а также ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков, — это еще не предел.

Евро буде падать и дальше, в ближайшее время эта валюта может равняться 80–90 центам.

Источник: Лента.ру, ТАСС.

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