С помощью каких способов можно отвлечься от действительности: советы психолога

Телеведущая Ксения Собчак в соцсетях поделилась своими средствами борьбы с тревожными состояниями. Одно из них - молитва. Ведущая призналась, что ранее никогда не молилась, но теперь сделала это в первый раз.

Также в качестве антидепрессантов Ксения назвала объятия близких людей и разговоры о любви и нежности, йогу, возможность окружать себя предметами искусства и красивыми вещами, а также просмотр сериалов с чужими масштабными проблемами типа «Дома дракона».

Кстати, некоторые психологи пришли к выводу, что, как это ни странно, зачастую чувствовать себя лучше людям помогают фильмы ужасов или триллеры. Ведь беспокойство за героев отвлекает от мыслей о самом себе и окружающей реальности.

Действительно ли ужастики могут быть панацеей от ужасов происходящего? И с помощью каких способов можно отвлекаться от актуальной повестки дня? С этими вопросами Teleprogramma.pro обратилась к психологу Екатерине Гроссман.