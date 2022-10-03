С помощью каких способов можно отвлечься от действительности: советы психолога

Телеведущая Ксения Собчак в соцсетях поделилась своими средствами борьбы с тревожными состояниями. Одно из них - молитва. Ведущая призналась, что ранее никогда не молилась, но теперь сделала это в первый раз.
Также в качестве антидепрессантов Ксения назвала объятия близких людей и разговоры о любви и нежности, йогу, возможность окружать себя предметами искусства и красивыми вещами, а также просмотр сериалов с чужими масштабными проблемами типа «Дома дракона».
Кстати, некоторые психологи пришли к выводу, что, как это ни странно, зачастую чувствовать себя лучше людям помогают фильмы ужасов или триллеры. Ведь беспокойство за героев отвлекает от мыслей о самом себе и окружающей реальности.
Действительно ли ужастики могут быть панацеей от ужасов происходящего? И с помощью каких способов можно отвлекаться от актуальной повестки дня? С этими вопросами Teleprogramma.pro обратилась к психологу Екатерине Гроссман.
Екатерина Гроссман. Фото: личный архив
- Екатерина, могут ли фильмы с эффектом саспенса помочь человеку справиться с тревогой?
- Мне кажется, что при выборе фильмов в первую очередь нужно опираться на себя, свои чувства и предпочтения. Есть люди, которые никогда не смотрят ужастики, потому что знают, какими последствиями для них это чревато. И посоветовать им посмотреть хоррор сейчас, чтоб отвлечься, было бы, по меньшей мере, негуманно. Если же ужастики приносят удовольствие - почему нет?
- А как вообще научиться отвлекаться от реальности в наше тяжелое время?
- И здесь опять же я бы посоветовала посмотреть на себя и определить: «А для меня лично сейчас действительно очень тяжелое время? Или мне об этом рассказали? Что изменилось лично в моей жизни?»
Если есть потребность отвлечься, то я рекомендую отвлекаться на действия в своей жизни, а не на вымышленную жизнь киношных персонажей: готовить, убираться, мыть, выкидывать, что-то менять и делать руками, чтоб видеть результат. Просмотр фильма отвлекает лишь на время, пока он идет. Фильм заканчивается, и мы возвращаемся в реальность, где ничего не изменилось.
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Кадр из триллера «Челюсти»
А еще очень важное! Для того, чтоб отвлекаться, нужно хорошо понимать, от чего именно мы отвлекаемся. По большому счету, мы все уже давным-давно очень отвлечены от самого главного - от себя. И может быть, сейчас как раз самое время обратить внимание сюда.
И если нам страшно, сказать: «Мне страшно! Я очень боюсь! И я разрешаю себе бояться. Я даю место этому страху». И поступить так можно с абсолютно любым чувством. Попробуйте сказать это вслух, по-настоящему! И вы удивитесь произведенному эффекту.
Справка Teleprogramma.pro
Екатерина Гроссман – психолог, магистр психологии. Окончила Иркутский государственный университет. Прошла курс дополнительной программы «Системно-феноменологический подход Б.Хеллингера. Метод семейных расстановок».
Является сертифицированным расстановщиком, работает с метафорическими ассоциативными картами, применяет техники арт-терапии, работает с симптомами и травмой.