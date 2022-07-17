Жена для Капитана Америка: актер Крис Эванс признался, что ищет спутницу жизни

Неужто Капитан Америка решил остепениться? В новом интервью 41-летний голливудский актер Крис Эванс признался, что ищет женщину, с которой ему захотелось бы провести всю жизнь.

На днях звезда Marvel представил зрителям новый боевик от Netflix «Серый человек», в котором он сыграл главного злодея, маниакально преследующего героя Райана Гослинга. Во время презентации картины актера спросили, искал ли он когда-нибудь что-то с такой же одержимостью в реальной жизни.

«Я дам вам хороший ответ, — сказал Крис. - Он будет заключаться в том, что, возможно, я сфокусирован на поиске партнера, знаете, того, с кем вы хотите жить. Речь идет о попытке найти кого-то, с кем вы хотите провести свою жизнь».

Артист добавил, что он очень любит сниматься в кино, и эта страсть уже многие годы мешает ему в поиске любви. Эванс привык вкладывать в работу всего себя, а теперь ему предстоит найти человека, в которого он будет готов вложиться с той же полнотой.