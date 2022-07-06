«Зачем лгать?»: звезда «Очень странных дел» Дэвид Харбор рассказал, как влюбился в будущую жену

Во время пандемии 2020 года звезда сериала «Очень странные дела» и кинокомикса «Черная вдова» Дэвид Харбор женился на британской певице Лили Аллен. Теперь их считают одной из самых удивительных, но при этом скромных пар Голливуда.

В новом интервью 47-летний актер рассказал историю знакомства с артисткой и о том, как он понял, что влюбился в нее. Как оказалось, звезды познакомились в 2019 году через приложение для свиданий.

«Я был в Лондоне один, снимал «Черную вдову», зарегистрировался в приложении, ходил на свидания и все такое, — вспоминает Харбор. — Начал переписываться с ней, она в то время была в Италии. Потом мы встретились, пошли на свидании в The Wolseley (старинный ресторан в Лондоне. — Прим. авт.), и, знаете ли, она была чертовски невероятна».

Актер понял, что влюбился, уже на третьем свидании.

«Я был как раз на том этапе, когда думал, что просто буду предельно честен во всем. Потому что зачем лгать? И я рассказал ей кое-что о своей жизни, о своих убеждениях… Нужен действительно экстраординарный человек, чтобы принять то, что я сказал».

Однако Лили не сбежала после откровений кавалера, и Дэвид подумал, что это та самая женщина, с которой он хочет быть.

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«Она утверждает, что влюбилась в меня с первого взгляда. Я к тому, кто бы этого не сделал?» — пошутил Харбор в интервью британской версии журнала GQ.

Добавим, что до встречи с кинозвездой 37-летняя Лили Аллен уже была замужем, у нее двое детей. А для актера это первый брак.

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