Яна Поплавская о семейных отношениях: «Жизнь мужская всегда зависит от спутницы»

Актрису Яну Поплавскую, которая в последнее время много высказывается на самые острые темы, спросили, почему в нынешнее время на передовую общественного мнения вышли женщины. 55-летняя артистка ответила, что причина кроется в неуемной женской энергии, заложенной в представительницах прекрасного пола богом.

«Женщине всегда нужно больше, чем мужчине. Безусловно, — пояснила Поплавская в YouTube-шоу «Алена, блин!» — Давайте честно, женщина в семье — это та шея, которая крутит мужской головой. Ведь правда? И очень часто мужчины говорят: «С моей лучше согласиться, чем противостоять».

«Для мужчины очень важно, какая рядом с ним женщина. Потому что, заметьте такую странную вещь, не мужчина формирует женщину, а женщина формирует мужчину. Это так. И жизнь мужская всегда зависит от той спутницы, которая рядом с ним. Потому что когда мужчина любит, он всегда слышит и слушает. И поэтому женщина, естественно, фонтанирует».