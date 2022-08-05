«Я тебе доверяю»: Ксения Бородина поняла, что является залогом счастливых отношений

5 августа телеведущая Ксения Бородина опубликовала в социальных сетях новый пост об отношениях, поделившись выводами из своего богатого личного опыта.

«Пройдя весь этот путь, теперь с уверенностью могу сказать, что залог счастливых отношений - это свобода. Не стоит точно выстраивать так отношения, которые будут похожи на тюрьму. И потом, если ты любишь человека, то свобода для тебя не равно «гуляю как хочу и с кем хочу», не значит «не прихожу домой сутками», а это значит, я тебе доверяю и спокойно отношусь к этому», - написала 39-летняя телезвезда в Telegram.

«Проблема большинства в неправильной трактовке понятия свобода. А это в первую очередь личная ответственность за всё, что ты делаешь. Без поиска виноватых... Это не значит, что я равнодушен, это значит, я отношусь к тебе как к личности, для которой нормально реализовывать себя, проводить время с друзьями, путешествовать, развиваться. Вам лишь надо найти того человека, чей уровень свободы не будет причинять вам боль и горечь. А ваш – ему».