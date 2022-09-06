«Я получил удовольствие!»: Шаляпин объяснил свою любовь к женщинам постарше первым интимным опытом

О страсти певца Прохора Шаляпина к женщинам старшего возраста говорят уже много лет. А вот что сам 38-летний артист думает по этому поводу.

«Около десяти лет мое имя ассоциируется с бабушками. Мне это не смешно. Этому всему предшествовала история, которая произошла, когда мне было всего 14 лет, — признался Прохор в своей видеоисповеди. — В моей жизни первый сексуальный опыт был с женщиной старше. Мне было 14 лет, ей — за 50. Это была бабушка моего друга. Она меня совратила!»

«Я пришел в гости к другу, его не оказалось дома, а бабушка была немного выпившая. Женщина бальзаковского возраста. У нас случился сексуальный контакт. Она даже не разговаривала со мной. Все было в жестах, прикосновениях. И эти прикосновения были магические. От нее пахло сексом, желанием, и я не устоял».