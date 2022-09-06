«Я получил удовольствие!»: Шаляпин объяснил свою любовь к женщинам постарше первым интимным опытом

О страсти певца Прохора Шаляпина к женщинам старшего возраста говорят уже много лет. А вот что сам 38-летний артист думает по этому поводу.
«Около десяти лет мое имя ассоциируется с бабушками. Мне это не смешно. Этому всему предшествовала история, которая произошла, когда мне было всего 14 лет, — признался Прохор в своей видеоисповеди. — В моей жизни первый сексуальный опыт был с женщиной старше. Мне было 14 лет, ей — за 50. Это была бабушка моего друга. Она меня совратила!»
«Я пришел в гости к другу, его не оказалось дома, а бабушка была немного выпившая. Женщина бальзаковского возраста. У нас случился сексуальный контакт. Она даже не разговаривала со мной. Все было в жестах, прикосновениях. И эти прикосновения были магические. От нее пахло сексом, желанием, и я не устоял».
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Шаляпин признался, что не давал своего согласия на эти действия — все произошло «на инстинктивном уровне». Это был выбор взрослой женщины, а паренек просто не смог ему противостоять. Свою первую партнершу Прохор не оправдывает — считает, что она должна была сдержаться. Но сделанного не воротишь.
«Это сыграло большую роль в становлении моей психики, — продолжил певец. — Я помню свои эмоции после. Было стыдно. К другу я стал все реже приходить. С ней у нас больше ничего не было. Потом в 15 лет я уехал из Волгограда и никогда ее не видел».
«Нельзя сказать, что мне нанесли травму. Я получил удовольствие! Это был первый сексуальный опыт. Я прожил с этим всю жизнь. С тех пор мне приятно общаться с женщинами постарше, я вижу в них красивую сексуальность. У многих женщин она действительно раскрывается после 40 лет. Это мой фетиш. Но я не геронтофил. Геронтофилия — это когда нравятся бабушки, совсем старенькие, это уже психологическое отклонение. Мне вот чуть-чуть постарше нравятся женщины».
Полная исповедь Прохора Шаляпина опубликована на видеосервисе Premier.