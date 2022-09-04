«Я не заслуживал никого в своей жизни, особенно ее»: Лабаф признался, что жена спасла его в трудный период

В новом интервью звезда «Трансформеров», 36-летний американский актер Шайа Лабаф, переживший непростой период в своей жизни, рассказал, как жена Миа Гот спасла его.
«Она спасла мою чертову жизнь. Она была рядом в то время, когда я не заслуживал никого в своей жизни, особенно ее. Она дала мне надежду, когда я действительно выдыхался», - поделился артист в подкасте Real Ones.
Шайа называл свою 28-летнюю жену-модель «настоящей». Он также раскрыл, чему его научили их отношения.
«Это первый раз, когда я действительно понял любовь, потому что мне нечего было дать», - сказал он.
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Напомним, звездная пара познакомилась на съемках фильма «Нимфоманка» Ларса фон Триера в 2012 году. В 2016-м они поженились, но через два года подали документы на развод. Однако окончательно не расстались – в марте 2022-го у них родился ребенок.