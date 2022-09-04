«Я не заслуживал никого в своей жизни, особенно ее»: Лабаф признался, что жена спасла его в трудный период

В новом интервью звезда «Трансформеров», 36-летний американский актер Шайа Лабаф, переживший непростой период в своей жизни, рассказал, как жена Миа Гот спасла его.

«Она спасла мою чертову жизнь. Она была рядом в то время, когда я не заслуживал никого в своей жизни, особенно ее. Она дала мне надежду, когда я действительно выдыхался», - поделился артист в подкасте Real Ones.

Шайа называл свою 28-летнюю жену-модель «настоящей». Он также раскрыл, чему его научили их отношения.