«Вопреки здравому смыслу»: вышедшая замуж Александра Даддарио поделилась историей знакомства с супругом

Звезда фильмов о Перси Джексоне, а также блокбастера «Разлом Сан-Андреас» и новой версии «Спасателей Малибу», 36-летняя актриса Александра Даддарио, вышла замуж. Избранником артистки стал 53-летний продюсер Эндрю Форм («Пятница, 13-е», «Черепашки-ниндзя», «Судная ночь»).

Пара начала встречаться в 2021 году, и уже в июне 2022-го сыграла свадьбу в Новом Орлеане. В свежем интервью Александра показала свои свадебные фотографии и рассказала историю знакомства с будущим мужем. Оказалось, что актриса и продюсер встретились не на съемочной площадке, а просто гуляя по городу.

«Он тоже был на прогулке, и мы прошли мимо друг друга в центре города. Он повернулся и сказал «привет» как раз в тот момент, когда я обернулась, чтобы оглянуться на него. Я засмеялась и сказала «привет», а затем мы оба засмеялись над тем, что мы были двумя единственными людьми на улице, которая обычно является невероятно оживленной, и он спросил, может ли он пригласить меня на ужин, — вспомнила актриса для журнала Vogue. — Я сказала «хорошо» вопреки здравому смыслу. В настоящее время мы ведь должны знакомиться с людьми в приложениях для знакомств!»

Даддарио также отметила, что хотела сыграть свадьбу в Италии, чтобы «три дня пить вино», но потом ей дали работу в Новом Орлеане, и пришлось провести торжество там. Актриса не жалеет, так как нашла этот город очень музыкальным и жизнерадостным.

Кстати, дети от первого брака ее жениха (он развелся как раз в 2020 году) присутствовали на церемонии и подали отцу обручальные кольца. Так что Александра теперь еще и мачеха для двоих мальчиков.

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