Вместе или раздельно: Летучая устроила опрос, стоит ли супругам ездить в отпуск порознь

14 августа популярная телеведущая Елена Летучая призналась своим подписчикам, что они с мужем-предпринимателем Юрием Анашенковым частенько отдыхают по отдельности.

43-летняя телезвезда поинтересовалась у поклонников, как они относятся к такому подходу в семейной жизни, и устроила опрос.

Когда количество ответивших достигло 600 человек, оказалось, что 63% позитивно смотрят на раздельный отдых супругов и считают его полезным для отношений. Еще 11% отметили, что отпускают суженого отдыхать в друзьями. Остальные высказались против, выбрав предложенные Летучей варианты «мужчина не должен отдыхать без жены», «боюсь мужа одного отпускать в отпуск», «отдых порознь – риск для отношений» и другие.