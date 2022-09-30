«Ты и текила сводите меня с ума!»: Эштон Кутчер впервые признался Миле Кунис в любви, будучи в стельку пьян

Голливудский актер Эштон Кутчер вспомнил историю, как он впервые признался в любви своей коллеге по сериалу «Шоу 70-х» Миле Кунис, которая впоследствии стала его женой.
44-летний артист стал героем проекта Our Future Selves компании по производству тренажеров Peloton вместе с культовым кантри-певцом Кенни Чесни и признался, что песня последнего You and Tequila («Ты и текила») вдохновила его сказать заветные слова своей возлюбленной.
«Впервые я сказал жене, что люблю ее, когда послушал «Ты и текила», — рассказал Эштон. — Возможно, я выпил слишком много текилы».
«Я появился пьяный у нее дома около двух часов ночи и просто начал кричать: «Ты и текила сводите меня с ума!» И я сказал ей, что люблю ее».
«Она ответила: «Не говори таких слов, если на самом деле не имеешь это в виду. Ты будешь любить меня утром, когда проснешься с похмелья?» Я проснулся на следующее утро и сказал: «Я все еще люблю тебя».
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Напомним, звездная пара вместе с 2012 года, у них подрастают дочь Уайатт и сын Димитрий. Свадьба актеров состоялась в 2015 году.