«Ты и текила сводите меня с ума!»: Эштон Кутчер впервые признался Миле Кунис в любви, будучи в стельку пьян

Голливудский актер Эштон Кутчер вспомнил историю, как он впервые признался в любви своей коллеге по сериалу «Шоу 70-х» Миле Кунис, которая впоследствии стала его женой.

44-летний артист стал героем проекта Our Future Selves компании по производству тренажеров Peloton вместе с культовым кантри-певцом Кенни Чесни и признался, что песня последнего You and Tequila («Ты и текила») вдохновила его сказать заветные слова своей возлюбленной.