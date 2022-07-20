Тэрон Эджертон признался, что одинок, и поделился, какая девушка ему нужна

Новость для охотниц за одинокими голливудскими красавчиками.

В новом интервью звезда фильмов Kingsman, «Воспоминания о будущем» и «Рокетмен», а также возможный будущий Росомаха в киновселенной Marvel, 32-летний Тэрон Эджертон признался, что на данный момент ни с кем не встречается.

Актер поделился, что ищет себе кого-нибудь «довольно привлекательного и забавного». Ведущий Энди Коэн в эфире радио SiriusXM спросил у молодого человека, на какую деталь внешности женщины тот в первую очередь обращает внимание.

Тэрон замялся с ответом, и тогда шоумен предположил, что, возможно, кинозвезде важен размер груди его партнерши.