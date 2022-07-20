Тэрон Эджертон признался, что одинок, и поделился, какая девушка ему нужна

Новость для охотниц за одинокими голливудскими красавчиками.
В новом интервью звезда фильмов Kingsman, «Воспоминания о будущем» и «Рокетмен», а также возможный будущий Росомаха в киновселенной Marvel, 32-летний Тэрон Эджертон признался, что на данный момент ни с кем не встречается.
Актер поделился, что ищет себе кого-нибудь «довольно привлекательного и забавного». Ведущий Энди Коэн в эфире радио SiriusXM спросил у молодого человека, на какую деталь внешности женщины тот в первую очередь обращает внимание.
Тэрон замялся с ответом, и тогда шоумен предположил, что, возможно, кинозвезде важен размер груди его партнерши.
«Нет, не думаю. Меня это не волнует, — ответил Эджертон. - Нет. Я думаю, я, наверное, больше по попкам… Но никаких особых предпочтений нет».
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Правда, в дальнейшем разговоре актер отметил, что у него самого довольно большая и круглая пятая точка, поэтому девушка со скромными параметрами этой части тела ему вряд ли подойдет.