«Теперь точно никто никому не изменит»: Семенович восхитилась брачным контрактом Лопес и Аффлека

Певица Анна Семенович обратила внимание на новость о том, что голливудские звезды Дженнифер Лопес и Бен Аффлек прописали в брачном контракте сумму, которую должны будут выплатить друг другу в случае измены. А цифра немаленькая — 5 миллионов долларов.
«Какой грамотный контракт составили ребята между собой, теперь точно никто никому не изменит», — прокомментировала российская певица в Telegram.
Однако подписчики Семенович не впечатлились названной суммой, посчитав, что голливудские звезды с легкостью найдут такую сумму при необходимости.
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Добавим, что Лопес и Аффлек поженились летом 2022 года — после того, как в 2003-м чуть было не пошли под венец, но расстались из-за излишнего внимания публики к их роману. Спустя двадцать лет звездная пара говорит о глубоких чувствах и зрелой любви между ними. Но пунктиком про измены все-таки подстраховалась.