«Теперь точно никто никому не изменит»: Семенович восхитилась брачным контрактом Лопес и Аффлека

Певица Анна Семенович обратила внимание на новость о том, что голливудские звезды Дженнифер Лопес и Бен Аффлек прописали в брачном контракте сумму, которую должны будут выплатить друг другу в случае измены. А цифра немаленькая — 5 миллионов долларов.

«Какой грамотный контракт составили ребята между собой, теперь точно никто никому не изменит», — прокомментировала российская певица в Telegram.

Однако подписчики Семенович не впечатлились названной суммой, посчитав, что голливудские звезды с легкостью найдут такую сумму при необходимости.