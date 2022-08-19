Сябитова заявила, что сайты знакомств не экономят время на поиск партнера

Телесваха Роза Сябитова поспорила с молодежью о пользе сайтов знакомств. 60-летняя ведущая поучаствовала в интернет-шоу «Точка принятия», где она выступала против поиска партнера онлайн.
Оппонентка свахи отметила, что в современном мире приложения для знакомств экономят много времени, которое можно потратить на самореализацию. Но Роза Раифовна оспорила это утверждение.
«Чтобы найти хотя бы одного из ста, по закону подлости, девяносто девять анкет нужно посмотреть. Более того, как происходит поиск. Каждый день вы должны зайти, просмотреть сотню анкет, выбрать из них одну, написать какой-то комментарий. Вам приходит ответ, из этих ответов вы должны тоже рассортировать, кто понравился или не понравился, что-то удалить. Вы считаете, это экономия времени?» — высказалась Сябитова.
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По ее словам, чтобы добиться положительного результата (свадьбы с хорошим человеком) и в реальности, и в Сети понадобится потратить одинаково много времени. А еще бывалой свахе не нравится игровой подход к знакомствам, который бытует у пользователей приложений.
«Вы знаете, что меня в этой жизни очень подбешивает? Как человека, как маму, как профессионала. Вы к выбору машины относитесь более серьезно, чем к выбору спутника жизни. Вы к этому относитесь, как к игре. Нельзя так относиться. Потому что это ваша жизнь, это взаимодействует с вашей работой. Вы берете никчемного мужичка, а от этого мужчины будут рождаться ваши дети, и трагедия будет эта до бесконечности», — выступила ведущая «Давай поженимся!»
Сябитова также отметила, что в интернете и в реальной жизни шансы познакомиться с интересным и недоступным ранее человеком одинаковы. Но в обеих сферах нужно проявлять осторожность и руководствоваться правилами безопасности.