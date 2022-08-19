Сябитова заявила, что сайты знакомств не экономят время на поиск партнера

Телесваха Роза Сябитова поспорила с молодежью о пользе сайтов знакомств. 60-летняя ведущая поучаствовала в интернет-шоу «Точка принятия», где она выступала против поиска партнера онлайн.

Оппонентка свахи отметила, что в современном мире приложения для знакомств экономят много времени, которое можно потратить на самореализацию. Но Роза Раифовна оспорила это утверждение.