«Подставляли плечо, давая ключи от квартиры»: Лолита вспомнила, как они с подругами изменяли мужчинам

Но приятельница, которая встречалась с женатым, надолго в кругу знакомых певицы не задержалась.
Лолита Милявская

Певица Лолита Милявская. Фото: Global Look Press

Певица Лолита присоединилась к новой трансляции сериала «Отчаянные домохозяйки» на российском ТВ и по этому случаю рассказала, как относится к мужским и женским изменам.

«Слава богу, у меня нет ни одной подруги, с которой я бы делила мужчину. У нас в компании была одна приятельница, которая переспала с чьим-то мужем: когда мы это узнали, нехорошие слова были сказаны ей в лицо. И поверьте, спустя 20 лет с ней до сих пор никто не сел за один стол. Да и паршивых мужиков надо гнать. Тем более что мужчина не баран, если это случается — значит, он будет изменять всегда», — цитирует Лолиту Милявскую канал «Суббота!».

«Женщины тоже изменяют — психологи говорят, даже чаще мужчин. Просто женщины более скрытны и никому не докладывают. Правда, в моем кругу мы все друг другу говорим и не раз друг другу подставляли плечо, давая ключи от квартиры. Но все мужчины, которым мы изменяли, — они все того стоили и ни одного не осталось рядом с нами».

Певица добавила, что ей очень повезло с подругами. С ними она делится всеми секретами, даже интимными. И одним из факторов настоящей дружбы Лолита считает возможность высказывать подруге, если считаешь, что с ней происходит что-то не то.

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58-летняя артистка признается, что без друзей не смогла бы устроить свою личную жизнь. Напомним, она была замужем пять раз. Личная жизнь певицы всегда привлекала пристальное внимание прессы.

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