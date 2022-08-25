«Подставляли плечо, давая ключи от квартиры»: Лолита вспомнила, как они с подругами изменяли мужчинам

Певица Лолита присоединилась к новой трансляции сериала «Отчаянные домохозяйки» на российском ТВ и по этому случаю рассказала, как относится к мужским и женским изменам.

«Слава богу, у меня нет ни одной подруги, с которой я бы делила мужчину. У нас в компании была одна приятельница, которая переспала с чьим-то мужем: когда мы это узнали, нехорошие слова были сказаны ей в лицо. И поверьте, спустя 20 лет с ней до сих пор никто не сел за один стол. Да и паршивых мужиков надо гнать. Тем более что мужчина не баран, если это случается — значит, он будет изменять всегда», — цитирует Лолиту Милявскую канал «Суббота!».

«Женщины тоже изменяют — психологи говорят, даже чаще мужчин. Просто женщины более скрытны и никому не докладывают. Правда, в моем кругу мы все друг другу говорим и не раз друг другу подставляли плечо, давая ключи от квартиры. Но все мужчины, которым мы изменяли, — они все того стоили и ни одного не осталось рядом с нами».