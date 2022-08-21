Почему Кристина Агилера не выходит замуж за своего избранника, с которым помолвлена уже 8 лет

Любопытный факт: американская певица Кристина Агилера помолвлена со своим женихом Мэттью Ратлером уже более 8 лет. Их дочери Саммер недавно исполнилось восемь. Однако пара вообще никак не стремится к свадьбе.
На днях источник, близкий к гражданским супругам, рассказал журналистам об семейном статусе поп-звезды.
«Свадебных планов на данный момент нет. Кристина и Мэтт счастливы такими, какие они есть, — сказал инсайдер издания Us Weekly. - Они из тех пар, которым не нужен штамп в паспорте, чтобы доказать свою любовь друг к другу».
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Напомним, 41-летняя певица и 37-летний гитарист и бизнесмен познакомились еще в 2010 году, когда Агилера работала над фильмом «Бурлеск». Они обручились в День святого Валентина в 2014-м, и в том же году у них родилась дочь.
Добавим, что у Кристины также есть 14-летний сын Макс от первого брака.