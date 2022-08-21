Почему Кристина Агилера не выходит замуж за своего избранника, с которым помолвлена уже 8 лет

Любопытный факт: американская певица Кристина Агилера помолвлена со своим женихом Мэттью Ратлером уже более 8 лет. Их дочери Саммер недавно исполнилось восемь. Однако пара вообще никак не стремится к свадьбе.

На днях источник, близкий к гражданским супругам, рассказал журналистам об семейном статусе поп-звезды.