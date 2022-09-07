«Платье без бретелек и пушистое»: Меган Маркл вспомнила свадьбу мечты, которую задумала в детстве

В свежем выпуске своего подкаста Archetypes 41-летняя актриса и по совместительству герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказала, о какой свадьбе мечтала в детстве.
У юной Мег был четкий повод, чтобы конкретизировать свою мечту, – ей в школе задали сделать об этом доклад.
«Когда мне было 14, я планировала свою свадьбу, не ту, которая случилась. Ее было бы немного сложнее представить… А та свадьба была моим заданием для урока религии в католической школе», — вспоминает жена принца Гарри.
«Я помню каждую мелочь о ней, я хотела, чтобы она прошла в отеле Bel-Air (один из культовых отелей Лос-Анджелеса, - Прим. авт.), и там было лебединое озеро, и я хотела, чтобы торт был из Hansen’s Bakery и платье… Боже мой, платье было без бретелек и пушистое – я видела такое в свадебном журнале».
«Да, я купила его - не платье, а свадебный журнал. Потому что серьезно отнеслась к этому проекту, я хотела получить пятерку, и я… Может быть, я получила пятерку с минусом. Но моя оценка на самом деле не имеет значения, потому что сейчас, в сорок лет, меня поражает тот факт, что этот проект вообще был оценен, и то, что он вообще существовал».
«То есть, ни в коем случае нельзя было говорить: «Нет, я мечтаю в будущем быть одинокой». Послание, даже в моей феминистской школе для девочек, было настолько традиционным, насколько это вообще возможно».
Маркл закончила свой рассказ утверждением о том, что сначала приходит любовь, а потом уже брак. Но ее воспитывали в другом ключе.
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Напомним, в жизни Меган случились два брака. В 2011 году она вышла замуж за кинорежиссера Тревора Энгельсона, а в 2018-м стала супругой британского принца Гарри. Позже ради американской жены наследник престола отказался от своих королевских обязанностей и переехал в США.