«Платье без бретелек и пушистое»: Меган Маркл вспомнила свадьбу мечты, которую задумала в детстве

В свежем выпуске своего подкаста Archetypes 41-летняя актриса и по совместительству герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказала, о какой свадьбе мечтала в детстве.

У юной Мег был четкий повод, чтобы конкретизировать свою мечту, – ей в школе задали сделать об этом доклад.

«Когда мне было 14, я планировала свою свадьбу, не ту, которая случилась. Ее было бы немного сложнее представить… А та свадьба была моим заданием для урока религии в католической школе», — вспоминает жена принца Гарри. «Я помню каждую мелочь о ней, я хотела, чтобы она прошла в отеле Bel-Air (один из культовых отелей Лос-Анджелеса, - Прим. авт.), и там было лебединое озеро, и я хотела, чтобы торт был из Hansen’s Bakery и платье… Боже мой, платье было без бретелек и пушистое – я видела такое в свадебном журнале». «Да, я купила его - не платье, а свадебный журнал. Потому что серьезно отнеслась к этому проекту, я хотела получить пятерку, и я… Может быть, я получила пятерку с минусом. Но моя оценка на самом деле не имеет значения, потому что сейчас, в сорок лет, меня поражает тот факт, что этот проект вообще был оценен, и то, что он вообще существовал». «То есть, ни в коем случае нельзя было говорить: «Нет, я мечтаю в будущем быть одинокой». Послание, даже в моей феминистской школе для девочек, было настолько традиционным, насколько это вообще возможно».

Маркл закончила свой рассказ утверждением о том, что сначала приходит любовь, а потом уже брак. Но ее воспитывали в другом ключе.