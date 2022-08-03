Ольга Бузова раздевается из-за неудач в личной жизни — комментарий психолога

Певица якобы пытается «запрыгнуть в последний вагон».
Ольга Бузова

Ольга Бузова не прочь продемонстрировать минимум одежды. Фото: Global Look Press

Ольга Бузова стала все чаще оголяться в социальных сетях, причем делая акцент на ягодицах. Возможно, это магия лета и недавнее похудение так влияют на поющую телеведущую-актрису-блогера. Но у специалистов другое мнение.

Так, психолог и сексолог Александра Миллер связала оголения артистки с неудачами в личной жизни.

«Чем хуже личная жизнь, тем больше женщина хочет себя показать. Обратите внимание, пока она живет в семье, она серая мышка, которая не раздевается на всеобщее обозрение, публикует в соцсетях тортики и детей. А потом развелась, и опа — уже на пляже топлес», — цитирует эксперта издание Woman.ru.

«Это такая попытка запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда, срочно устроить личное счастье. Других причин так активно раздеваться и нарочито демонстрировать себя я не вижу. Когда женщина успешна и в гармонии с собой, она понимает, что возможно сексуально выглядеть даже в балахоне».

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Психолог отметила, что Бузова нередко демонстрирует перепады настроения: то смеется и излучает счастье, то плачет на глазах у всей страны. Иногда истерики прорываются у звезды в виде слез, а иногда посредством обнаженных фото.

Ситуация может измениться, когда Ольга найдет наконец личное счастье. Но неудачные попытки в любви явно не идут на пользу ее ментальной устойчивости. При неблагоприятном развитии ситуации российская звезда может впасть в состояние, как у ее западной коллеги Бритни Спирс. Та, кстати, тоже много оголяется в социальных сетях.

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