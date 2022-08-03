Ольга Бузова раздевается из-за неудач в личной жизни — комментарий психолога

Ольга Бузова стала все чаще оголяться в социальных сетях, причем делая акцент на ягодицах. Возможно, это магия лета и недавнее похудение так влияют на поющую телеведущую-актрису-блогера. Но у специалистов другое мнение.

Так, психолог и сексолог Александра Миллер связала оголения артистки с неудачами в личной жизни.