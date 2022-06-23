«Очень страшно для нее»: инсайдер рассказал, как Джастин и Хейли Бибер поддерживают друг друга в болезни

2022 год выдался для звездной пары Джастина и Хейли Бибер крайне непростым. Весной у знаменитой модели случился мини-инсульт, а летом ее муж-певец отменил ряд концертов из-за частичного паралича лица.

Как в таких обстоятельствах чувствует себя брак молодых знаменитостей? Джастину, напомним, всего 28 лет, а его красавице жене — 25.

Инсайдер, который может похвастаться дружбой со звездной четой, рассказал журналистам, как Биберы переживают эти тревожные времена.

«Хейли так же поддерживала Джастина, как и он поддерживал ее во время ее проблем со здоровье. Их не сломить», — заверил друг семьи.

Он добавил, что Джастину пока приходится довольно тяжело — певец ничего не может сделать, чтобы ускорить свое выздоровление, ему предстоит набраться терпения и продолжить принимать лекарства.

Хейли же в последние дни пришлось много путешествовать между городами для продвижения своей новой линии средств по уходу за кожей. При этом, по словам инсайдера, она постоянно проверяла своего мужа, была с ним на связи.

«Это было очень страшно для нее. Несмотря на то что она знает, что с ним все будет в порядке, это определенно тяжелый год», — сказал источник издания People.

Напомним, звездная пара заключила брак в 2018 году и, несмотря на свою молодость, все еще бережет эти отношения. Джастин не раз высказывался, что хочет стать отцом и завести большую семью.

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