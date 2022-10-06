Норман Ридус рассказал, как досадные неудачи мешали ему сделать предложение Диане Крюгер

В августе 2021 года звезда «Ходячих мертвецов» Норман Ридус сделал предложение своей возлюбленной, актрисе Диане Крюгер, с которой встречался до этого пять лет и завел общую дочь.

На днях 53-летний актер появился в шоу Jimmy Kimmel Live и рассказал, что несколько раз пытался устроить для своей ненаглядной романтический момент с кольцом, но все его задумки срывались.

Сначала Норман отправился с Дианой в поездку на мотоцикле в одно романтическое место, но по прибытии туда звездная пара обнаружила толпы пьяных подростков без масок, а дело было в разгар пандемии, поэтому актеры буквально прятались в своем номере.

Тогда мужчина нашел другое атмосферное место с красивым пейзажем, но в нем влюбленную пару настигла сильная гроза. Путешественникам пришлось вернуться домой, и Ридусу было очень неловко от того, что он так и не сделал предложение.