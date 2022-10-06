Норман Ридус рассказал, как досадные неудачи мешали ему сделать предложение Диане Крюгер

В августе 2021 года звезда «Ходячих мертвецов» Норман Ридус сделал предложение своей возлюбленной, актрисе Диане Крюгер, с которой встречался до этого пять лет и завел общую дочь.
На днях 53-летний актер появился в шоу Jimmy Kimmel Live и рассказал, что несколько раз пытался устроить для своей ненаглядной романтический момент с кольцом, но все его задумки срывались.
Сначала Норман отправился с Дианой в поездку на мотоцикле в одно романтическое место, но по прибытии туда звездная пара обнаружила толпы пьяных подростков без масок, а дело было в разгар пандемии, поэтому актеры буквально прятались в своем номере.
Тогда мужчина нашел другое атмосферное место с красивым пейзажем, но в нем влюбленную пару настигла сильная гроза. Путешественникам пришлось вернуться домой, и Ридусу было очень неловко от того, что он так и не сделал предложение.
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В итоге важное событие произошло в привычных домашних условиях. Норман держал на коленях свою маленькую дочь Нову и неожиданно попросил Диану о странной услуге.
«Я говорю: «Можешь пойти взять мой ботинок? Он в шкафу». Она такая: «Зачем?» А я: «Просто хочу посмотреть на ботинок». Потому что я засунул кольцо в ботинок, — рассказал актер. — А потом я сделал предложение, и она заплакала. Затем Нова заплакала — все плачут. Это было похоже на порыв водопровода».
«Потом Нова говорит: «Почему мы плачем?» Диана ответила: «Это слезы счастья!» И она такая: «Да! Это слезы счастья!»
Напомним, для Ридуса это будет второй брак. Ранее он был женат на модели Хелене Кристенсен, и у них родился сын. 46-летня Крюгер тоже ранее была замужем, но мамой стала только в отношениях со звездой «Ходячих мертвецов». Актерская пара сблизилась на съемках фильма «Небо» 2015 года.