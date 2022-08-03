«Никто не готов работать»: Саша Стоун сравнил отношения нынешней молодежи и старшего поколения

Блогеры Саша Стоун и Валя Карнавал собираются пожениться. Но журналисты все равно подозревают, что свадьба молодых звезд — это всего лишь пиар ход.

В недавнем интервью Александра спросили, нормально ли познакомиться с девушкой и пойти с ней под венец уже через несколько месяцев. В ответ 23-летний парень начал рассуждать о страхах молодого поколения перед серьезными отношениями.