«Никто не готов работать»: Саша Стоун сравнил отношения нынешней молодежи и старшего поколения

Блогеры Саша Стоун и Валя Карнавал собираются пожениться. Но журналисты все равно подозревают, что свадьба молодых звезд — это всего лишь пиар ход.
В недавнем интервью Александра спросили, нормально ли познакомиться с девушкой и пойти с ней под венец уже через несколько месяцев. В ответ 23-летний парень начал рассуждать о страхах молодого поколения перед серьезными отношениями.
«Очень сильно поменялось мышление людей. Вот если мы возьмем наших родителей… Десять-пятнадцать лет назад, если человек влюблялся по-настоящему, там сразу же заводилась семья, делались дети — и браки по тридцать-сорок лет, по пять детей, и все отлично! Почему в наше время люди боятся сделать этот серьезный шаг?» — говорит Стоун в видео YouTube-канала Popcake.
«Просто у многих людей, которые говорят, что хотят семью и отношений, это заканчивается только на словах. Никто не готов работать. Если вы не будете работать над ними, то ничего из этого не выйдет. И это действительно сложно, нервно. Когда сталкиваются с какой-то проблемой — сразу распадаются отношения».
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Блогер также поделился, что они с 20-летней возлюбленной продолжают испытывать нападки хейтеров, потому что «многим людям не нравится смотреть за счастливой, искренней жизнью». Но звездная пара не обращает внимания на негатив.
«Жизнь — кайф. Все прекрасно! Я просыпаюсь и вижу самое прекрасное и милое лицо на свете, — сказал Александр, намекнув на совместную жизнь с Валей. — Я с этим человеком хочу проводить все свое время. Я готов посвятить все двадцать четыре часа в сутки этому человеку».
Напомним, Стоун и Карнавал влюбились друг в друга на съемках шоу ТНТ «Звезды в Африке». Весной 2022 года блогеры перестали скрывать свои отношения, а затем молодой человек и вовсе сделал предложение своей ненаглядной.