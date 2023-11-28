Селиванов из «Реальных пацанов» о пасынке Данииле: «Вместе рубимся в приставку!»

Владимир Селиванов не скрывает, что его сердце занято. Когда-то актеру из «Реальных пацанов» приписывали роман с Агатой Муцениеце, поводом для слухов послужили пикантные кадры одной из фотосессий. Однако скорее всего, это был всего лишь пиар и ничего больше. Тем более, что Владимир строит отношения с блогером Александрой Калмыковой. Девушка ждет от возлюбленного ребенка — у пары будет сын.

Актер уже был женат, у него есть дочка Ева. У нынешней избранницы Селиванова подрастают двое старших детей — София и Даниил. Владимир дал понять: ему приятно, что его возлюбленная смогла подружиться с Евой. Александра приняла дочь Селиванова как свою, они очень тепло общаются. Себя актер считает лояльным родителем. По его словам, он может быть на одной волне с каждым ребенком. С падчерицей Соней он подружился быстро — девочка очень общительная.

«А с Даней, как только у нас появились совместные интересы, мы тоже сразу нашли общий язык — вместе рубимся в приставку!» - отметил актер.

По материалам «СтарХит»