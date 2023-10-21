«Невинное веселье»: Бритни Спирс вспомнила свой 55-часовой брак

В биографии Бритни Спирс есть эпизод, когда она вышла замуж и развелась через 55 часов. Это произошло 3 января 2004 года в Лас-Вегасе. Самым короткоиграющим мужем певицы стал ее друг детства Джейсон Александр.

В своей автобиографической книге «Женщина во мне», которая выйдет в свет 24 октября, Бритни вспомнила эту свадьбу и то, что последовало за ней. По словам певицы, в тот вечер она была вдрызг пьяна.

«Я даже не помню ту ночь, но, судя по тому, что мне удалось собрать воедино, мы с ним бездельничали в гостиничном номере и допоздна смотрели фильмы «Улыбка Моны Лизы» и «Техасская резня бензопилой». Тогда нам в голову пришла блестящая идея пойти в Маленькую белую часовню в 3:30 утра», — цитирует мемуары Спирс издание Time.

Бритни вспомнила, что пару спрашивали, любят ли они друг друга, и она ответила решительное «нет». Так почему же молодые все-таки поженились?