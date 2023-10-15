Влад Соколовский о начале отношений с Ангелиной Сурковой: «Мы друг друга очень жестоко мучили»

Отношения певца Влада Соколовского с его новой невестой и матерью его второго ребенка Ангелиной Сурковой не всегда были безоблачными. В новом интервью 32-летний артист признался, что на начальных этапах этот роман был, скорее, мучением друг друга нежели любовью.

«Начало наших отношений, а именно первые полпути, мы друг друга очень жестоко учили, мучили. Мы расходились, сходились — это был бесконечный бэд-трип, потому что, конечно, любовь, эмоции и все такое, но мы и много плохого друг другу делали», — рассказал Влад изданию «ТН-Звезды».

«В начале отношений мы, как кармические учителя, провели друг друга по всем кругам, чтобы собрать необходимый опыт для проработки».

«Нам просто удалось то, во что я раньше не верил. Я не верил, что возможно выйти из созависимых отношений. Конечно, можно построить не созависимые отношения с каким-то новым партнером, а если они созависимые, то люди так и продолжат делать друг другу мозги, даже если привлечь психолога. А тут оказалось, что это возможно».

«Нам пришлось разойтись на достаточно длительный период, каждому прорабатываться самостоятельно. У меня в тот период вовсю шло большое годовое обучение по Хеленгеру. У Лины была работа с ее духовным наставником. И в итоге мы вышли с пониманием, что способны и оба хотим построить что-то новое, а не возвращаться к тому, как жили. Мы просто попробовали, и у нас получилось».