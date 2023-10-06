«Я была призраком»: девушка Паттинсона рассказала о своем периоде «безбрачия» до знакомства с актером

Возлюбленная Роберта Паттинсона, актриса и модель Сьюки Уотерхаус в новом интервью рассказала о том, как в начале 2023 года съехалась со своим бойфрендом. До этого 31-летняя девушка всегда жила одна и сейчас получает первый опыт сожительства с парнем.

«Мне очень повезло, потому что он так терпимо относится к беспорядку и хаосу. Он никогда ничего об этом не говорит. Он, вроде как, думает, что это даже очаровательно. Так что мне в этом плане очень повезло», — поделилась английская красавица в подкасте Driven Minds: A Type 7.

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Она также откровенно рассказала о своем периоде «безбрачия» до того, как встретила любовь в лице голливудской звезды. Девушка полгода ни с кем не встречалась и не обращала внимания на парней.

«Я была призраком и рассталась после года отношений кое с кем, это было очень плохо, — вспоминает Сьюки. — Но потом оказалось, что все великолепно, потому что я восприняла этот период как приступ безбрачия». «Речь о том, чтобы избавиться от хаоса, связанного с получением мужского внимания, необходимостью иметь с ним дело, писать людям текстовые сообщения и испытывать волнение. Оказалось здорово. Я стала очень ясной и чувствовала себя комфортно, оставаясь одна, а потом я встретила своего парня. Это было нечто особенное».

Напомним, звездная пара состоит в отношениях с 2018 года. До этого Уотерхаус встречалась с музыкантом Майлзом Кейном, а также с актерами Брэдли Купером и Диего Луной.