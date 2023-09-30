«Времена рыцарей и активных мужчин канули в Лету»: Сябитова заступилась за мошенников на сайтах знакомств

Телесваха Роза Сябитова в очередной раз подняла тему мошенников на сайтах знакомств. Ее как эксперта в области отношений часто спрашивают, как женщина не наткнуться на альфонсов и обманщиков.

«Я считаю, что обманутый - сам дурак. Лжец не виноват! И вот почему. Вы же не понесете свои деньги в первый попавшийся банк, который увидели в рекламе. Так почему верите первому встречному, который сказал вам приятный комплимент?» - пишет звезда ТВ в Telegram.

«Женщина уже от природы обладает интуицией и житейской хитростью. Но, рассказывая на каждом углу о своих желаниях уважать ее как личность, быть падкой на дешевые комплименты и лесть, делая преждевременную оценку виртуальной личности мужчины, вы сами даете оружие мужчинам-мошенникам».

«Вы забыли, что времена рыцарей и активных мужчин (я имею в виду тех, которые будут вас удивлять и покорять, как Дон Кихот) канули в Лету. Так кто дурак? Знаем же, что куплено на глаз, не надевается на ногу».