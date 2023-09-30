«Это было неинтересно»: жена Джорджа Клуни высказалась о подарке актера на годовщину свадьбы

27 сентября Джордж и Амаль Клуни отметили девятую годовщину свадьбы. На следующий день журналисты подошли к звездной паре на светском мероприятии и спросили, что супруги подарили друг другу.

«Что за подарок? Что ты получила? Это была глина. Девятилетняя годовщина – это керамическая свадьба (в американской традиции, - Прим. авт.). Поэтому я подарил ей горшок», — рассказал Джордж изданию Extra.

«Это было неинтересно», — пошутила Амаль о подарке мужа.

А затем отметила, что надо прожить вместе еще 16 лет, и вот тогда будет волнующий юбилей. Очевидно, дама имеет в виду 25-ю годовщину – серебряную свадьбу. Может, к этой дате Клуни раскошелится на что-то более романтичное, чем горшок?

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Напомним, в России и ряде стран Европы девятая годовщина называется фаянсовой свадьбой.