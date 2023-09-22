«Нам важен был взгляд со стороны»: Светлаков признался, что спасал отношения с женой у психолога

Со своей второй женой Антониной Чеботаревой шоумен Сергей Светлаков вместе уже 11 лет. Однако пару не минули кризисы в отношениях. В новом интервью 45-летний комедиант рассказал о том, как преодолевает разногласия с супругой.

«Я рад, что в нашу современную жизнь плотно входит психология, специалисты, которые помогают разобраться не только в себе, но и в других важных вопросах. Мы несколько раз ходили к семейному психологу с детьми. Каждый был на сеансе и по отдельности. Интересный опыт», — поделился артист с изданием 7days.ru.

«Несколько раз в кабинете у психолога мы были вдвоем с женой. Нам важен был взгляд со стороны на наши разногласия и, самое главное, понимание, как их максимально избегать в будущем. Психолог помог посмотреть на ситуацию не так однобоко, понять другого человека, принять его мнение, поступки и поведение».

«Было очень полезно. Всем, и взрослым, и детям рекомендую обращаться к психологам. Главное — найти профессионально специалиста, который со стороны увидит ситуацию и правильно ее сможет объяснить».